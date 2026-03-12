Curling | le azzurre sfidano il mondo a Calgary

Dal 14 al 22 marzo, Calgary ospita la 47ª edizione della BKT World Women’s Curling Championship, un evento di rilievo nel calendario internazionale. Le rappresentanti italiane di curling partecipano alla competizione, che segna il loro ritorno sulla scena globale dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La manifestazione coinvolge diverse nazioni e atleti provenienti da tutto il mondo.

Calgary accoglie dal 14 al 22 marzo la 47ª edizione della BKT World Women’s Curling Championship, un appuntamento che segna il ritorno delle azzurre sulla scena internazionale dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La squadra italiana, guidata da Stefania Constantini e con la stessa formazione olimpica, si prepara ad affrontare le migliori del mondo in una competizione che vede 13 nazioni alla partenza. L’Italia esordirà nella notte tra sabato e domenica contro la Corea del Sud, con l’obiettivo di esprimere un gioco solido per ottenere risultati concreti. Il commissario tecnico Marco Mariani ha ribadito la fiducia nelle atlete, sottolineando come la continuità del gruppo sia un fattore chiave per la performance attesa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

