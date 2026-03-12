Curiosità Il pittore del cielo di Vincenzo Martarello all’International Fireworks Fair

Alla recente International Fireworks Fair, è stata presentata per la prima volta in pubblico l’opera “Il pittore del cielo, una vita tra i fuochi d’artificio” di Vincenzo Martarello. L’evento ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, con una presenza significativa a Paestum e Arquà Polesine. Martarello, ex titolare della società Martarello Srl di Arquà Polesine, è l’autore del libro.

Paestum (Salerno) e Arquà Polesine (Rovigo). Grande curiosità alla prima presentazione del libro "Il pittore del cielo, una vita tra i fuochi d'artificio" di Vincenzo Martarello, contitolare della ex azienda Martarello Srl di Arquà Polesine, che si è svolta nei giorni scorsi. L'evento è stato organizzato all'interno dell'International Fireworks Fair, a Paestum, nel salone espositivo Next, che ha ospitato la manifestazione annuale dedicata all'arte pirotecnica e all'innovazione nel mondo degli spettacoli di luci e colori. Ad intervistare Martarello, la giornalista Enza Ruggiero. Tanti gli ospiti presenti, tra pirotecnici da tutto il mondo, ed appassionati di fuochi d'artificio.