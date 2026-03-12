CUCINARE NEL SECOLO SBAGLIATO di Teresa Präauer | recensione

Marsilio Editore ci presenta Cucinare nel secolo sbagliato della scrittrice austriaca Teresa Präauer, tradotto in italiano da Alessandra Luise. Diventato un caso letterario nei paesi di lingua tedesca, grazie a un formidabile passaparola, questo breve romanzo ci racconta le convenzioni sociali e i riti della borghesia contemporanea attraverso il pretesto di una cena tra amici. Trama. Vienna. Una donna di circa 40 anni decide di organizzare una cena a casa sua per inaugurare il nuovo appartamento. Sebbene in casa siano ancora presenti molti scatoloni, ci tiene che tutto sia impeccabile, a partire dalle pietanze. Per la padrona di casa il cibo è sempre stato legato al suo processo di crescita, partendo dalle omelette della nonna fino ad arrivare alla scelta quasi maniacale del menu per la serata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

