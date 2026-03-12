A Crotone, i Carabinieri hanno sequestrato circa 774 grammi di droga e deferito quattro persone all’Autorità Giudiziaria. L’operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti destinate presumibilmente al mercato illecito. I quattro individui coinvolti sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti. L’intervento si inserisce in un’attività volta al contrasto del traffico di sostanze illegali nella zona.

Quattro cittadini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria a Crotone dopo che i Carabinieri hanno sottratto quasi un chilo di stupefacenti al mercato illecito. L’operazione, svoltasi nell’ultima settimana del marzo 2026, ha portato al sequestro di 774 grammi di sostanze illegali e alla segnalazione di altri cinque soggetti alla Prefettura. I militari del Comando Provinciale hanno intensificato le pattuglie nelle zone più affollate e lungo le strade principali della provincia crotonese. Il bilancio operativo registra l’identificazione di 182 persone e il controllo di 105 veicoli in questa fase di massima attenzione alla sicurezza pubblica. Il Bilancio Operativo dei Controlli Territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 774g di droga sequestrati, 4 deferiti

Articoli correlati

Operazione anti droga a Milano, 51 arresti e più di 730 chili di droga sequestratiL’attività milanese è stata condotta dai poliziotti della Squadra mobile con le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati...

Leggi anche: Droga, tentano di uccidere un 34enne salernitano a Crotone: 2 arresti

Una selezione di notizie su Crotone 774g di droga sequestrati 4...

Controlli carabinieri Crotone: sequestro di droga e denunceCROTONE – Quasi un chilo di sostanze stupefacenti è stato sottratto al mercato illecito nell’ambito degli ultimi controlli eseguiti dai carabinieri di Crotone. Nel corso dell’ultima settimana, i ... ilcrotonese.it

Spaccio di droga a Crotone, condannato finisce in carcereUn nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti è stato messo a segno dalla Polizia a Crotone, dove un giovane del posto è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il provvedimento, eme ... cn24tv.it