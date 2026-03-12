Crosetto | Equilibrio geopolitico instabile pace si difende con deterrenza credibile

Un ministro italiano ha affermato che l'equilibrio geopolitico attuale è instabile e che la pace deve essere difesa attraverso una deterrenza credibile. Ha anche sottolineato l'importanza di infrastrutture, industrie e logistica per la competitività sia del sistema paese che dell’Europa. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento pubblico, senza riferimenti a specifici eventi o protagonisti.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Infrastrutture, industrie, logistica sono essenziali e strategiche per la competitività di un sistema paese e anche dell'Europa. Oggi viviamo in un mondo sempre più interconnesso, chi lavora nella logistica sa meglio di chiunque altro quanto sia fragile l'equilibrio geopolitico globale. Basta una crisi internazionale un conflitto per far aumentare rapidamente i costi delle energie, dei carburanti, dei trasporti, dei container di tutto. E questo si ripercuote sempre più velocemente sulle famiglie: lo abbiamo visto nel Mar Rosso con gli attacchi degli Huthi al traffico del canale di Suez, che in alcuni casi hanno...