Mercoledì 11 marzo a Montemarciano si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 35 anni. L’impalcatura su cui stava lavorando è crollata improvvisamente, causando gravi ferite all’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’operaio in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un incidente sul lavoro ha scosso la mattinata di mercoledì 11 marzo a Montemarciano, lasciando un operaio di 35 anni in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette tramite eliambulanza dopo essere rimasto privo di sensi sotto un’impalcatura crollata. Il sinistro si è verificato all’interno di una struttura dedicata alla logistica, dove le autorità competenti hanno già avviato i primi accertamenti per ricostruire l’esatto momento del cedimento strutturale. La presenza immediata dei soccorritori e delle forze dell’ordine testimonia la gravità della situazione che ha richiesto l’attivazione del codice rosso. La dinamica del cedimento e l’intervento immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo impalcatura: operaio 35enne in gravi condizioni

Articoli correlati

Operaio cade da impalcatura, è in gravi condizioniTempo di lettura: < 1 minuto Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Ottati, nel Salernitano.

Cade un tubo e colpisce alla testa un'operaio: in gravi condizioniCade un tubo da un'impalcatura e colpisce alla testa un operaio al lavoro: è grave l'incidente accaduto stamattina, dopo le 11, a Caorle, all'interno...

Contenuti utili per approfondire Crollo impalcatura

Argomenti discussi: Infortunio sul lavoro a Marina di Montemarciano, grave un operaio.

Crolla un'impalcatura, operaio colpito alla testa perde conoscenza: soccorso in eliambulanza a Marina di MontemarcianoMONTEMARCIANO - Infortunio sul lavoro questa mattina in una cantiere annesso alla Eurocom di Marina di Montemarciano, dove un operaio di circa 35 anni è rimasto ... corriereadriatico.it

Terribile incidente sul lavoro: crolla un'impalcatura alta dieci metri nel cantiere della galleria, sei operai rimasti feritiMERANO. Sei operai sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi (venerdi 27 febbraio) mentre si trovavano al lavoro nel cantiere del tunnel sotto Monte Benedetto. Durante le operazioni di getto di un so ... ildolomiti.it