Crollo dei prezzi del latte Naturale delusa dal sottosegretario | Soliti tavoli di confronto e null’altro

Il settore lattiero-caseario attraversa un periodo difficile a causa del crollo dei prezzi del latte. La responsabile di un'associazione di categoria esprime delusione nei confronti del sottosegretario, affermando che, nonostante le riunioni periodiche, non sono arrivate risposte concrete. La figura politica conosce le problematiche del settore, ma al momento non sono stati annunciati interventi o soluzioni pratiche.

La senatrice M5S aveva presentato un'interrogazione al ministero dell'Agricoltura sul preoccupante trend del settore ovicaprino “Conforta che il Governo ben conosca le problematiche del settore, ma oltre ai soliti tavoli di confronto non ha dato notizia di risposte concrete”. Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale commenta la replica del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra alla sua interrogazione in Commissione sul preoccupante trend del settore ovicaprino italiano, interessato da un crollo generalizzato dei prezzi del latte, a fronte di costi di produzione sempre crescenti. L’impatto complessivo mette a repentaglio la stabilità non solo della filiera, ma anche delle attività indirettamente connesse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

