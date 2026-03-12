Cristiano Ronaldo ricorre alla pressoterapia per recuperare per i Mondiali | come funziona
Cristiano Ronaldo sta seguendo un trattamento di pressoterapia per recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi. La procedura, utilizzata da molti atleti, prevede l'applicazione di pressioni mirate sulle gambe per favorire il recupero muscolare e la circolazione sanguigna. Il calciatore si sta sottoponendo a questa terapia come parte del suo percorso di riabilitazione in vista dei prossimi Mondiali.
Cristiano Ronaldo si sta sottoponendo alle migliori cure per guarire dall'infortunio che lo tiene fermo: che cos'è la pressoterapia e a cosa serve. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male: rischia di saltare i Mondiali 2026Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall'ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse...
Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025.
Tutto quello che riguarda Cristiano Ronaldo
Temi più discussi: INCHIESTA / Il rinnovo del parco tpl dopo il Pnrr: quale futuro?; Furia Catania: vietata a ridosso del match la trasferta a 1300 tifosi per il big match col Benevento; Moretti segna alla Ronaldo, il Lumezzane cade contro l’Arzignano; Per Ronaldo 'infortunio più grave del previsto', si curerà in Spagna.
Cristiano Ronaldo, stoccata alla Juventus: le telecamere riprendono tuttoE’ successo tutto nella zona mista al termine di Polonia-Portogallo, match di Nations League che si è disputato sabato. A gara finita, Ronaldo si è incontrato con l’ex compagno di squadra alla ... calciomercato.it
Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca, le parole di Trump dopo il regalo del calciatoreCristiano Ronaldo, insieme alla futura moglie Georgina Rodríguez, ha presenziato alla cena di gala organizzata alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump in onore del principe ereditario saudita ... corrieredellosport.it
Sono passati 7 anni da una delle notti più entusiasmanti della storia della Juventus Cristiano Ronaldo ribalta l'Atletico di Simeone con una tripletta antologica Qual è il vostro personale ricordo di quella serata x.com
Ecco cosa avrà in comune Openda con Cristiano Ronaldo https://mdst.it/4sDsmkj #SportMediaset - facebook.com facebook