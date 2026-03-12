Cristiano Ronaldo ricorre alla pressoterapia per recuperare per i Mondiali | come funziona

Cristiano Ronaldo sta seguendo un trattamento di pressoterapia per recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi. La procedura, utilizzata da molti atleti, prevede l'applicazione di pressioni mirate sulle gambe per favorire il recupero muscolare e la circolazione sanguigna. Il calciatore si sta sottoponendo a questa terapia come parte del suo percorso di riabilitazione in vista dei prossimi Mondiali.