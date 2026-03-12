Crisi Medio Oriente | il governo attiva il piano gas

Domani si terrà una riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio per discutere l’impatto della crisi in Medio Oriente sui prezzi del gas e sulla sicurezza degli approvvigionamenti nazionali. Il governo ha attivato un piano gas per affrontare possibili conseguenze e garantire la stabilità delle forniture. La riunione coinvolgerà rappresentanti di diversi settori e istituzioni.

Domani si riunirà il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio per valutare l'impatto della crisi in Medio Oriente sui prezzi del gas e sulla sicurezza degli approvvigionamenti nazionali. Il governo mantiene una posizione di massima vigilanza, pronto ad attivare i tre livelli di allerta previsti dal piano di emergenza del 2023 qualora la situazione peggiori. L'analisi della situazione attuale è affidata a Gilberto Pichetto Fratin, titolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), che ha convocato l'incontro per esaminare contromisure necessarie alla stabilità del sistema energetico italiano. Gli operatori della filiera dovranno collaborare strettamente con le autorità per garantire che le forniture rimangano sicure nonostante il rialzo deciso dei costi.