Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che intende rifornire rapidamente le riserve strategiche di petrolio, affermando che i serbatoi verranno riempiti senza esitazioni. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni in Iran, e l’amministrazione ha ribadito la volontà di agire prontamente per assicurare approvvigionamenti energetici. Nessun dettaglio sul cronogramma o sulle quantità coinvolte è stato fornito.

Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Seconda parte Episodio 4 (Agenzia Vista) Usa, 12 marzo 2026 "Riserva petrolifera strategica? Riempiremo i serbatoi molto velocemente, riempiremo le nostre riserve. Le avrei riempite e avevamo fatto un accordo per questo, per raggiungere il massimo livello, ma i Democratici hanno rifiutato. Avevamo un accordo a 25 dollari. Pensaci. 25 dollari al barile. E i democratici hanno rifiutato. Avremmo riempito le riserve come non mai, avremmo sfruttato quell'accordo. Ma l'hanno rifiutato e ora il prezzo è molto più alto", lo ha detto Trump parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Razza Dominante - G. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Iran, Trump: Rilasceremo al più presto riserve strategiche petrolio

Articoli correlati

Iran, Trump corre ai ripari: 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategicheL’amministrazione Trump ha annunciato che, a partire dalla settimana prossima, sbloccherà 172 milioni di barili di greggio dalla Strategic Petroleum...

Leggi anche: Iran, il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. Le riserve strategiche al centro del G7

Crisi Iran, Trump: Rilasceremo al più presto riserve strategiche petrolio

Aggiornamenti e notizie su Crisi Iran

Iran, proteste contro il regime per la crisi economica, 30 arresti. Trump: Pronti ad intervenire se Teheran ucciderà i manifestantiCirca 30 persone sono state arrestate la scorsa notte a Teheran in Iran, dopo diversi giorni di proteste in Iran: lo riporta l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, secondo cui le persone ... blitzquotidiano.it

Crisi Iran, Trump: Accordo o succederanno brutte cosePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it