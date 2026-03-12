Crisi Iran Fratoianni a Meloni | Da che parte della storia vuole schierare l' Italia? – Il video

Il leader di un partito politico ha rivolto una domanda alla presidente del Consiglio riguardo alla posizione dell’Italia sulla crisi in Iran. Durante un intervento pubblico, ha chiesto quale parte della storia l’Italia intenda seguire in questa situazione. Il discorso si è concentrato sulla volontà di conoscere le intenzioni ufficiali del governo, sottolineando la necessità di una risposta chiara sulla politica italiana rispetto al conflitto.

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 "Siamo ancora qui a farle la stessa domanda: cosa pensate di questa guerra? Non possiamo limitarci a dire ‘prendiamo atto'. Condanna o meno l'attacco illegale degli Stati Uniti? Non ce l'ha ancora detto. Lei nel suo intervento ha rivelato la sua posizione. Su questo è coerente: non ha detto niente, come non lo disse quando gli Stati Uniti uccisero Soleimani. E invece chi fa il presidente del Consiglio o il parlamentare ha un dovere: quello di schierarsi. Da quale parte della storia intende schierare il nostro Paese? Questo non è sufficiente a rimuovere i mali e le crisi che stiamo attraversando, non giustifica il fatto di non farlo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Crisi Iran, Fratoianni a Meloni: Da che parte della storia vuole schierare l'Italia?

Crisi Medio Oriente, Fratoianni: "Meloni abbia coraggio, non porti l'Italia in guerra" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "Vogliamo dirlo con molta chiarezza a Giorgia Meloni: tiri fuori un po' di coraggio e un po' di dignità, faccia...

Aggiornamenti e notizie su Crisi Iran

Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. Meloni su guerra in Iran e crisi del diritto internazionale. Stoccata sul referendum; Crosetto e Tajani alle Camere, è scontro. Meloni: L'Iran non attacchi o sarà peggio; Iran, Meloni: Ue non avvisata, crisi diritto figlia dell’attacco a Kiev - Radio Studio90 Italia; Iran, Fratoianni incalza Crosetto e Tajani: Non siete commentatori ma ministri. Basta retorica atlantica, condannate o no l'attacco Usa-Israele?.

Crisi Iran, Fratoianni a Meloni: Da che parte della storia vuole schierare l'Italia?(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 'Siamo ancora qui a farle la stessa domanda: cosa pensate di questa guerra? Non possiamo limitarci a ... notizie.tiscali.it

Scontro Meloni-Schlein su crisi Iran | Premier sinistra insulta dopo appello all’unità. Pd: posi la clavaScontro Meloni e Schlein sulla guerra in Iran: appelli, insulti, tavoli di dialogo. Cosa succede dentro e fuori il Parlamento: gli scenari (e gli imbarazzi) ... ilsussidiario.net

Gli sviluppi della crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran sono stati al centro delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Intanto famiglie e imprese sono sotto pressione e con i prezzi di - facebook.com facebook

Guerra Iran, la mossa sulla crisi energetica: pronta l'azione più grande nella storia dell'AIE x.com