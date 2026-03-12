Durante la crisi in Iran, la base italiana di Erbil, dove vengono addestrate le forze di sicurezza curde, è stata colpita. Attualmente, circa 700 militari italiani sono dislocati in questa struttura, dove hanno addestrato circa 50.000 operatori. La base è un punto di riferimento per l'addestramento delle forze locali, che operano nella regione.

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto. «A quanto si apprende, non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene» ha affermato. «Ferma condanna» per l’attacco è arrivata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha parlato con l’ambasciatore d’Italia in Iraq. «Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker» ha detto. Ad Erbil l’Italia, nell’ambito dell’Operazione “Prima Parthica”, ha costituito l’Italian National Contingent Command Land agli ordini del colonnello Stefano Pizzotti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crisi Iran, colpita la base italiana di Erbil: qui vengono addestrate le forze di sicurezza curde

