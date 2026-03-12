Crisi Casa Sollievo sindacati avanti tutta si smarcano dalla querelle con la Regione | Basta rinvii

Le organizzazioni dei lavoratori di San Giovanni Rotondo insistono nel chiedere il rispetto dei loro diritti alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, evitando di fare marcia indietro. Questa posizione arriva mentre si allontanano dalla disputa con la Regione, con l’obiettivo di mettere fine ai rinvii delle trattative. I sindacati dichiarano di non voler tornare indietro sulla loro richiesta.

Il direttivo unitario di Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up e Fials, ha definito le iniziative sindacali da intraprendere a tutela dei diritti dei lavoratori Le sigle sindacali hanno deciso di avviare, tramite i legali, diffide e messe in mora per il riconoscimento dell’indennità di malattie infettive pari a € 5,16 per l’intero periodo endemico; di convocare nei prossimi giorni le assemblee generali dei lavoratori; di promuovere iniziative di mobilitazione, tra cui sit-in e momenti di confronto pubblico con istituzioni e associazioni; di richiedere e di sollecitare con urgenza l’apertura di un tavolo di confronto. Infine, di organizzare una mobilitazione direttamente a Roma e di proclamare giornate di sciopero generale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

