Ieri sera a Milano, undici aziende italiane sono state premiate per aver registrato una crescita doppia, sfidando così la crisi economica. Queste imprese hanno ottenuto riconoscimenti per le loro ottime prestazioni finanziarie e il successo delle strategie messe in atto. Durante l’evento, sono stati consegnati i premi alle aziende che si sono distinte nel panorama economico nazionale.

Ieri sera a Milano, undici aziende italiane hanno ricevuto il riconoscimento per le migliori prestazioni economiche. I dati confermano una crescita dei ricavi quasi doppia rispetto alla media di settore e un margine operativo superiore del 12%. Le imprese vincitrici dimostrano che la diversificazione geografica e produttiva è la chiave per resistere alle fluttuazioni globali. L’analisi condotta da esperti accademici evidenzia come queste realtà, prevalentemente familiari e non quotate, stiano ridefinendo i parametri della competitività nazionale attraverso investimenti mirati verso l’estero e la sostenibilità ambientale. Dove nasce la forza imprenditoriale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crescita doppia: 11 aziende italiane sfidano la crisi

Articoli correlati

Simest e l’internazionalizzazione delle aziende italiane: crescita, innovazione e competitività globaleRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Leggi anche: Lavoratori sempre più anziani, aziende italiane in crisi: i settori più colpiti

Approfondimenti e contenuti su Crescita doppia

Temi più discussi: Auto, vendite in crescita del 14% a febbraio: Stellantis doppia il mercato, boom di Leapmotor, ancora giù Tesla; Stellantis corre più del mercato italiano: crescita delle vendite a doppia cifra a febbraio; Sailpost, chiude il 2025 a doppia cifra e punta alla crescita: nel 2026 possibili acquisizioni; Lego, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel 2025.

CAREL, crescita a doppia cifra nel terzo trimestre 202518/11/2025 - Il Consiglio di Amministrazione di CAREL ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2025. Nel terzo trimestre i ricavi consolidati sono stati pari a Euro 157,5 milioni, +11,4% ... edilportale.com

Imprese, crescita quasi doppia per chi diversifica ed è sostenibileSono situate prevalentemente nel Nord Italia (per il 75%), anche se si registra un forte aumento delle imprese del Centro, che quest’anno aumentano dall’8% al 17% del totale. Sono attive in diversi ... msn.com

Sailpost chiude il 2025 con ricavi a 90 milioni e crescita a doppia cifra. Nel mercato postale e logistico privato, la capacità di integrare servizi, rete operativa e competenze tecnologiche è sempre più determinante. Leggi di più nell’articolo x.com

Volley San Giacomo – Under 13 Una giornata da ricordare: doppia vittoria, doppia energia, doppia crescita Che giornata per la nostra Under 13! Una di quelle che restano negli occhi e nelle gambe, perché raccontano chi siamo: un gruppo che non si acc facebook