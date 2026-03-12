Crans-Montana spunta il bonifico della cauzione per Moretti | trasmesso per errore da un indagato per frode

A Crans-Montana, un uomo indagato per frode ha inviato per errore il bonifico della cauzione di Jacques Moretti. La transazione è stata trasmessa senza intenzione, generando una confusione nelle procedure legali. La vicenda riguarda esclusivamente il trasferimento di fondi e il coinvolgimento dell'indagato, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario.

È emerso un nuovo dettaglio nel caso della tragedia di Crans-Montana, legato alla cauzione pagata per la scarcerazione di Jacques Moretti. Il bonifico da 200 mila franchi è stato trasmesso per errore da una persona indagata per frode e altri reati. L’identità di chi ha pagato la cauzione, per il tramite dell’avvocato di Moretti, è ancora sconosciuta, così come quella della persona che ha trasmesso il bonifico. Il giallo del bonifico della cauzione per Moretti La tragedia di Crans-Montana che ha provocato 41 morti Quando è uscito dal carcere Jacques Moretti Il giallo del bonifico della cauzione per Moretti A riportare la notizia è stata la trasmissione 1Mattina News. 🔗 Leggi su Virgilio.it

