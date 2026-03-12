Cracco e l’evoluzione della brigata | Lo chef oggi deve guidare e motivare non solo dirigere

Lo chef Cracco ha parlato dell’evoluzione della brigata di cucina, sottolineando che oggi il ruolo dello chef non si limita a dirigere ma anche a guidare e motivare il team. Durante un intervento, ha spiegato che la cucina moderna si basa su un equilibrio tra esperienza consolidata e innovazione, e che questa dinamica richiede competenza e capacità di coinvolgimento da parte del capo.

Il noto chef in Cattolica per il Dies Academicus. Il suo intervento è stato preceduto dal rettore dell'Università Cattolica Elena Beccalli che ha ribadito il valore dell'alleanza tra generazioni «La storia della cucina dimostra un principio molto chiaro: l'innovazione non nasce mai in modo isolato, ma dall'incontro tra esperienza e futuro. Ogni generazione costruisce il proprio percorso a partire dalle basi lasciate da chi l'ha preceduta. È proprio in questo dialogo continuo tra maestri (o potremmo dire, mentori) ed allievi, tra organizzazione e creatività, tra memoria e cambiamento, che riconosco la vera forza della cultura gastronomica: un'autentica alleanza fra generazioni».