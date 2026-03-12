Crac Parma FC | la Cassazione riforma la sentenza

La Cassazione ha deciso di riformare la sentenza sul fallimento del Parma FC, avvenuto più di dieci anni fa. Nel gennaio del 2025, la Corte di Appello di Bologna aveva condannato a sei anni di reclusione l’ex amministratore delegato e a quasi quattro anni l’ex presidente del club. Ora, la decisione della Corte Suprema modifica le pene precedentemente stabilite.

La Cassazione ha confermato per Ghirardi e Leonardi la responsabilità per alcuni capi di imputazione, ma ha annullato la sentenza per altri capi di imputazione, rinviando alla Corte di Appello x le ridefinizione delle responsabilità. Annullate invece con rinvio su tutti i capi, le precedenti condanne per i membri del collegio sindacale e i componenti del cda senza deleghe. Le motivazioni della sentenza sono attese entro i prossimi 90 giorni. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Guerra contro il Sant’Ilario di Vignali: "Non è personalizzabile". E ironizza: "Andrà a Ghirardi?" Scontro tra auto e camion al passaggio a livello lungo la Parma-Suzzara: treni cancellati e in ritardo, caos in via Mantova 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Crac Banca Etrura, la corte d'Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo: Rosi e Baiocchi condannatiAssolti in primo grado, presso il Tribunale di Arezzo, ma condannati in Corte d'Appello.

Crac Banca Etruria, la corte d'Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo: Rosi e Baiocchi condannatiAssolti in primo grado, presso il Tribunale di Arezzo, ma condannati in Corte d'Appello.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crac Parma

Crac Parma calcio, in Appello lieve riduzione di pena all’ex presidente GhirardiBOLOGNA – Solo un lieve ritocco per la sentenza di secondo grado dell’ex presidente del Parma, Tommaso Ghirardi, per il crac del club nel 2015. L’ex patron della squadra di calcio passa da una ... bologna.repubblica.it

Dai crac a un triplete mai visto: foto-storia del Parma calcioFotogallery amarcord: dagli anni '90 a Ghirardi, da Manenti alla rinascita e il grande ritorno in serie A (e c'è anche un giovane Buffon...) «A Parma siamo capaci di grandi imprese ma anche di crolli ... gazzettadiparma.it