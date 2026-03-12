Covid nessun allarme | terapie intensive una balla Condannato per il video virale girato all’ospedale in cui negava la pandemia

Dopo oltre cinque anni dal video virale girato all’ospedale Ca’ Foncello, la giustizia ha condannato Francesco Fella, un uomo di 48 anni di Treviso, che nel novembre 2020 aveva diffuso un reportage clandestino negando l’emergenza pandemica e sminuendo la gravità delle terapie intensive. La decisione arriva a distanza di tempo dalla diffusione del video, che aveva acceso un acceso dibattito online.

A distanza di oltre cinque anni da quel reportage clandestino che infiammò il web, la giustizia ha presentato il conto a Francesco Fella, il 48enne trevigiano che nel novembre 2020 decise di "smascherare" la gestione pandemica all'interno dell'ospedale Ca' Foncello. Il giudice ha emesso una sentenza di un anno di reclusione, con sospensione condizionale, riconoscendo i reati di diffamazione, violazione di domicilio e interferenza illecita. Non si tratta solo di una sanzione detentiva: l'Usl 2, costituitasi parte civile, ha ottenuto una provvisionale di 3mila euro che l'uomo dovrà versare immediatamente, in attesa che la sede civile quantifichi l'intero risarcimento danni, inizialmente stimato intorno ai 300mila euro.