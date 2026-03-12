Costituzione Ecco il progetto

Lunedì, nella città del teatro di Cascina, si svolgerà una lezione-spettacolo dedicata alla Costituzione, all'Inno nazionale e al Tricolore. L’evento coinvolgerà più di 400 studenti delle scuole medie della provincia di Pisa e mira a avvicinare i giovani ai temi civici attraverso il linguaggio teatrale. La manifestazione è organizzata per favorire un approccio diretto e coinvolgente ai valori fondamentali della Costituzione.

Approda lunedì alla città del teatro di Cascina il progetto sulla Costituzione, l' Inno nazionale e il Tricolore con una lezione-spettacolo rivolta a oltre 400 studenti delle scuole medie della provincia di Pisa per avvicinare i più giovani ai principi della Costituzione il linguaggio del teatro. L'iniziativa di educazione civica è organizzata dalla Fondazione Insigniti Omri con il sostegno della Fondazione Pisa e l'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto educativo sostenuto dalla Fondazione Pisa e dedicato alla diffusione della cultura costituzionale e del valore dei simboli della Repubblica tra le nuove generazioni, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.