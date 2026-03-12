Costa e laguna il Tpl marittimo cambia passo | confermate le linee storiche consolidate le sperimentali

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente completato l’iter per il nuovo affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra costa e laguna. Le linee storiche sono state confermate e le tratte sperimentali sono state consolidate, in collaborazione con Tpl Fvg e gli enti locali. La decisione riguarda il rinnovo delle concessioni e la definizione delle rotte per il servizio pubblico marittimo.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha completato l'iter per il nuovo affidamento dei servizi del trasporto marittimo, in pieno accordo con Tpl Fvg e con gli enti locali. "Diamo stabilità a una programmazione che diventa parte integrante del trasporto pubblico regionale, valorizzando il territorio costiero e lagunare", ha spiegato Amirante, sottolineando come il sistema abbia registrato una forte crescita di interesse, sia tra le persone residenti sia tra chi frequenta la nostra regione per turismo. L'obiettivo è quello di consolidare e sviluppare una rete di collegamenti marittimi sempre più integrata con il sistema della mobilità in Friuli Venezia Giulia e con le principali destinazioni turistiche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

