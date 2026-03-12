Costa e laguna il Tpl marittimo cambia passo | confermate le linee storiche consolidate le sperimentali

La Regione Friuli Venezia Giulia ha finalizzato il nuovo affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra costa e laguna, confermando le linee storiche e consolidando le tratte sperimentali. L’ente ha completato l’iter in collaborazione con Tpl Fvg e gli enti locali, portando a termine le procedure previste per la gestione del servizio. La decisione mira a garantire continuità e stabilità nel settore.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha completato l'iter per il nuovo affidamento dei servizi del trasporto marittimo, in pieno accordo con Tpl Fvg e con gli enti locali. "Diamo stabilità a una programmazione che diventa parte integrante del trasporto pubblico regionale, valorizzando il territorio costiero e lagunare", ha spiegato Amirante, sottolineando come il sistema abbia registrato una forte crescita di interesse, sia tra le persone residenti sia tra chi frequenta la nostra regione per turismo. L'obiettivo è quello di consolidare e sviluppare una rete di collegamenti marittimi sempre più integrata con il sistema della mobilità in Friuli Venezia Giulia e con le principali destinazioni turistiche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

