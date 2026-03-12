I vertici di una catena di supermercati hanno ringraziato i dipendenti dopo aver salvato una ragazzina che chiedeva aiuto a Scandicci. L’intervento, avvenuto il 12 marzo 2026, ha coinvolto il personale che ha agito prontamente nel momento in cui la giovane si trovava in difficoltà. La vicenda ha evidenziato come il lavoro di squadra possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Scandicci (Firenze), 12 marzo 2026 – "Un esempio di comunità che non lascia indietro nessuno e che si stringe attorno a chi è in difficoltà”. Unicoop Firenze descrive così il comportamento del personale del supermercato scandiccese Coop.fi di via Baccio da Montelupo, a Casellina, dove mercoledì sera una ragazzina di 12 anni era entrata piangendo e urlando “aiuto sono inseguita da un uomo”. FOTOCRONACHE GERMOGLI Non è passato inosservato il comportamento del personale del negozio che l’ha subito protetta, ospitandola in una zona sicura e chiamando le forze dell’ordine per bloccare l’uomo che dopo poco era entrato a cercarla nel negozio. “Pochi istanti che hanno fatto la differenza”, dicono da Unicoop Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Così abbiamo salvato la ragazzina che chiedeva aiuto”. E i vertici Coop vanno a ringraziare i dipendenti

Articoli correlati

«Vanno retribuiti i 10 minuti del cambio tuta al lavoro»: la sentenza che dà ragione ai dipendenti della CoopI minuti impiegati per indossare e togliere la divisa aziendale devono essere pagati.

Leggi anche: La scrittrice Edith Bruck: «Così io e mia sorella abbiamo salvato 5 soldati nazisti»

Contenuti e approfondimenti su Così abbiamo

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Minaccia di gettarsi dall’8° piano, l’Arma invia sul posto il negoziatore: L’abbiamo salvato con l’empatia; Tenta di rapire un bambino, parla la mamma: Lui tirava ma io di più, così ho salvato mio figlio; Così una anziana signora ha salvato Cremona heritage a Dublino contro l'idea di una strada che tagliasse la proprietà che racconta la nostra storia in terra d'Irlanda.

Così abbiamo salvato la ragazzina che chiedeva aiuto. E i vertici Coop vanno a ringraziare i dipendentiMolestata da un adulto, la dodicenne si è rifugiata nel supermercato di Casellina ed è stata protetta dai lavoratori del punto vendita ... msn.com

«Così abbiamo salvato la manina del bambino di quasi 2 anni»: 7mila interventi negli ultimi cinque anni. Il bilancio del centro padovanoPADOVA - Quattro le situazioni emblematiche affrontate nel 2024. Il paziente più piccolo è una bimbo di 22 mesi al quale è stato re-impiantato il pollice rimasto schiacciato in una porta dell'asilo ... ilgazzettino.it

Le famiglie sfollate: «Non si sa se saremo rimborsate». In Aula la ricostruzione, il capo della Mobile: «Così abbiamo incastrato Zippo» - facebook.com facebook

L'esercito israeliano: "Così abbiamo distrutto il bunker sotterraneo di Khamenei" - la Repubblica x.com