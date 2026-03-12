Cos’è successo nel dodicesimo giorno di guerra

Nel dodicesimo giorno di guerra, tre navi civili sono state attaccate nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno risposto con minacce e dichiarazioni, mentre le navi sono state colpite in un'area strategica del Golfo. La situazione è diventata rapidamente tesa, con tensioni che aumentano tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sui responsabili degli attacchi.

Tre navi civili sono state attaccate nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti hanno minacciato di bombardare i porti iraniani nel Golfo Mercoledì, nel dodicesimo giorno di guerra, 32 paesi dell’Agenzia internazionale dell’Energia (AIE) hanno approvato il più grande piano di sempre per usare le riserve di petrolio di emergenza. L’obiettivo è risolvere o almeno attenuare i problemi causati dal blocco dei traffici marittimi nello stretto di Hormuz, che ha interrotto le esportazioni petrolifere dei paesi del golfo Persico. Il Post segue tutti gli aggiornamenti con questo liveblog. Il piano prevede di rendere disponibili 400 milioni di barili di petrolio, ossia un terzo delle riserve dell’AIE. 🔗 Leggi su Ilpost.it

