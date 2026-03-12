Il vedovo di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, ha dichiarato in tv di non avere elementi contro di sé riguardo alla scomparsa e al decesso della moglie, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta tre settimane dopo in un boschetto vicino all’ex ospedale. Visintin è attualmente indagato per l’omicidio della donna.

“Non ci sono elementi contro di me”. È perentorio Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere tre settimane più tardi nel boschetto dell’ex ospedale giuliano. Visintin è sereno rispetto all’indagine che lo coinvolge, come ha spiegato lui stesso in un’intervista a “ Chi l’ha visto?”: “È un avviso di garanzia. Devono portarmi in giudizio, devono dimostrarlo. Mi hanno portato via 700 coltelli. Devono analizzarli uno per uno, un lavoro di quattro mesi. Mi viene da ridere. Non temo nulla. Sono sicuro al cento per cento di non arrivare al banco degli imputati: io non ho fatto niente a Liliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Cosa sapeva Visintin". Quelle parole del vedovo di Lilly in tv

