Cosa fare in città | gli eventi del week end del 14 e 15 marzo

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo il novarese e il Vco ospitano numerosi eventi tra spettacoli, concerti, mostre e visite guidate. Sono in programma anche fiere, luna park e altre iniziative che coinvolgono diverse località della zona. La città si anima con un calendario ricco di attività per tutto il pubblico, offrendo occasioni di intrattenimento e cultura.

Gli spettacoli, i concerti, le mostre, le visite guidate, le fiere, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del week end tra Novara e il Vco In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, fiere, luna park e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week end di marzo. Per l'elenco completo clicca qui. A Novara per il ciclo di incontri “Donne di carattere e libri”, si terrà l'incontro con Maria Luisa Russo, nel palazzo della provincia. Al Coccia, invece, arriva lo spettacolo della coppia Nuzzo-Di Biase con “Totalmente incompatibili”. Spettacolo musicale, invece, a Trecate, dedicato agli Abba e alla musica anni Settanta, e un concerto scenico intitolato “Giulietta e Romeo” al teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali, mostre e iniziative all’aperto: il fine settimana di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo offre LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/cosa-fare-a-varese-e-nel-varesotto-il-weekend-del-13-14-15-marzo/ - facebook.com facebook

