Cosa è successo sul set di Harry Potter? Scatta l’intervento anti bullismo della produzione

Sul set della nuova serie di Harry Potter, una lite tra due giovani attori ha attirato l’attenzione. La produzione ha deciso di intervenire per gestire la situazione, senza rilasciare commenti ufficiali. L’episodio ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. La questione resta sotto osservazione.

Una lite tra due giovanissimi attori ha acceso l'attenzione sul set della nuova serie televisiva di Harry Potter. Durante le riprese nel Regno Unito, due comparse dodicenni avrebbero avuto un alterco verbale, con una frase minacciosa pronunciata da uno dei ragazzi. L'episodio, riportato dalla stampa britannica, ha spinto la produzione ad attivare immediatamente un protocollo anti-bullismo. La casa di produzione Warner Bros. ha deciso di intervenire con misure preventive per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutto il cast e la troupe. L'episodio è stato segnalato durante la lavorazione della nuova serie televisiva tratta dall'universo narrativo creato da J.