Corteo al Pilastro | il video delle nuove proteste

Da ilrestodelcarlino.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo si è svolto al Pilastro, con un giro del Parco Mauro Mitilini seguito dalla sosta davanti alla Biblioteca Luigi Spina, vicino all’ingresso del cantiere del Museo dei Bambini. Durante la manifestazione, i partecipanti si sono radunati in diverse zone, creando un movimento che si è poi fermato all’altezza della biblioteca. Il corteo ha attirato l’attenzione dei presenti nel quartiere.

Dopo un giro del Parco Mauro Mitilini, il corteo pro Pal si è fermato all'altezza della Biblioteca Luigi Spina, vicino all'ingresso del cantiere del Museo dei Bambini. Video Local Team. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

