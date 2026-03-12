Corteo al Pilastro | il video delle nuove proteste

Un corteo si è svolto al Pilastro, con un giro del Parco Mauro Mitilini seguito dalla sosta davanti alla Biblioteca Luigi Spina, vicino all’ingresso del cantiere del Museo dei Bambini. Durante la manifestazione, i partecipanti si sono radunati in diverse zone, creando un movimento che si è poi fermato all’altezza della biblioteca. Il corteo ha attirato l’attenzione dei presenti nel quartiere.

Dopo un giro del Parco Mauro Mitilini, il corteo pro Pal si è fermato all'altezza della Biblioteca Luigi Spina, vicino all'ingresso del cantiere del Museo dei Bambini. Video Local Team. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo al Pilastro: il video delle nuove proteste Articoli correlati Pilastro, ancora proteste. Blocchi al cantiere e corteoDopo dieci giorni di turni ventiquattr’ore su ventiquattro, ieri mattina i Reparti mobili erano stati esentati dalla vigilanza fissa al cantiere del... Piantedosi a Bologna: “Proteste al Pilastro per il Museo dei bambini? La polizia serve altrove”. Oggi il corteoBologna, 7 marzo 2026 – "Le proteste e i disordini per il museo dei bambini, progetto del Comune, al Pilastro di Bologna sono una sorta di nemesi, in... Il video della guerriglia in tangenziale a Bologna: gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti Contenuti e approfondimenti su Corteo al Pilastro il video delle nuove... Temi più discussi: Corteo al Pilastro contro il Muba: Il sindaco manda i blindati invece di dialogare| FOTO e VIDEO; Pilastro, circa 700 in corteo contro il Museo dei bambini: Questa è una lotta. Piantedosi: Le proteste? La polizia serve altrove; In centinaia in corteo al Pilastro: No al MuBa, no al cemento; Il Museo dei bambini conteso a Bologna, Lepore: Il punto non è se farlo, ma come migliorarlo. Il comitato contrario sfila in corteo nel quartiere. I duecento pro Pal in corteo al Pilastro: No a cantieri e CprIn mattinata un gruppo di attivisti ha cercato di impedire agli operai di entrare nell’area, fino all’arrivo della polizia ... bologna.repubblica.it Pilastro, ancora proteste. Blocchi al cantiere e corteoIl sindaco Lepore: Sono giorni tesi, la Bologna non violenta si faccia sentire . msn.com Parma, gli assessori del Pd De Vanna e Bonetti indagati per il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla che finì con l'occupazione dei binari x.com Sono stati sollevati di peso per permettere l'ingresso degli operai. Questa sera alle 19 nuovo corteo nel rione dei Giovani Palestinesi facebook