Corte Ue il cambio di genere circola in tutta l’Unione
La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il riconoscimento del cambio di genere deve essere riconosciuto in tutta l’UE, indipendentemente dalla legge nazionale di ciascun paese. Se uno Stato membro vieta a un cittadino di modificare i propri dati relativi al genere all’estero, questa restrizione è considerata contraria al diritto comunitario. La decisione si applica a tutti i Paesi membri dell’Unione.
(Adnkronos) – Il diritto di vedersi riconosciuto il cambio di genere nell'Ue non è limitato dai confini nazionali: la legge di uno Stato membro che vieta a un suo cittadino espatriato di modificare i dati relativi al proprio genere è contraria al diritto comunitario. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una sentenza che.
