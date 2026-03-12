Corso di sopravvivenza per astrofili | piccoli consigli per resistere a luce e satelliti

Un corso di sopravvivenza per astrofili offre consigli pratici per affrontare le sfide dell’osservazione del cielo. Tra i problemi principali ci sono l’inquinamento luminoso e la presenza di satelliti che ostacolano la visibilità delle stelle. Non mancano indicazioni su come proteggere gli occhi e scegliere i momenti migliori per osservare. L’obiettivo è aiutare gli appassionati a migliorare le loro esperienze notturne.

Uno dei peggiori nemici, per chi vuole osservare il cielo, è sicuramente l'inquinamento luminoso, oramai senza regole e limiti. L'avvento dei led ha ulteriormente complicato la questione mettendo a seria prova gli astrofotografi. Ma c'è un nuovo pericolo all'orizzonte: le reti di satelliti in orbita bassa che stanno crescendo in modo esponenziale. I loro passaggi continui creano delle vere e proprie grate sulle immagini astronomiche. Il relatore, astrofilo e giornalista, tenterà la ricerca di una via d'uscita a questa drammatica situazione che rischia di precludere l'osservazione di uno dei più spettacolari fenomeni naturali 🔗 Leggi su Udinetoday.it

