corso di geopolitica mondiale alla sede della misericordia

Sabato mattina si terrà un corso di geopolitica mondiale presso la sede della Misericordia, dalle 10 alle 13. L'evento si concentrerà su temi come guerre e deontologia del giornalista, coinvolgendo relatori e partecipanti interessati a condividere conoscenze e approfondimenti sulla materia. L'iniziativa mira a fornire strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide dell'informazione in contesti geopolitici complessi.

Geopolitica, guerre e deontologia del giornalista. È in programma per sabato, dalle 10 alle 13 nella sede della Misericordia di Lucca (via Luporini, 36), aperto a tutti ma con crediti formativi per le giornaliste e i giornalisti, l’incontro che ha l’obiettivo di analizzare e destrutturare la propaganda, in particolar modo in tempi di guerra, per dare strumenti per decriptare le notizie e per sviluppare una corretta analisi geopolitica degli scenari mondiali. Lorenzo Lombardi, giornalista e reporter, analista di geopolitica, porrà particolare attenzione ai risvolti deontologici per imparare come difendersi dalla propaganda e quali accortezze prendere per difendersi da notizie di disinformazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

