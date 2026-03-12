Corso di geopolitica mondiale Alla sede della Misericordia
Sabato mattina si terrà un corso di geopolitica mondiale presso la sede della Misericordia, dalle 10 alle 13. L'evento si concentrerà su temi come guerre e deontologia del giornalista, coinvolgendo relatori e partecipanti interessati a condividere conoscenze e approfondimenti sulla materia. L'iniziativa mira a fornire strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide dell'informazione in contesti geopolitici complessi.
Geopolitica, guerre e deontologia del giornalista. È in programma per sabato, dalle 10 alle 13 nella sede della Misericordia di Lucca (via Luporini, 36), aperto a tutti ma con crediti formativi per le giornaliste e i giornalisti, l’incontro che ha l’obiettivo di analizzare e destrutturare la propaganda, in particolar modo in tempi di guerra, per dare strumenti per decriptare le notizie e per sviluppare una corretta analisi geopolitica degli scenari mondiali. Lorenzo Lombardi, giornalista e reporter, analista di geopolitica, porrà particolare attenzione ai risvolti deontologici per imparare come difendersi dalla propaganda e quali accortezze prendere per difendersi da notizie di disinformazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Incontro promosso dall’AAEV nella sede della MisericordiaEMPOLI Poco meno di un mese e gli italiani saranno chiamati a votare (il 22 ed il 23 marzo prossimi), in occasione del Referendum costituzionale...
Leggi anche: "Disordine mondiale" e i nuovi volti della geopolitica, focus con il professor Mario Del Pero
Tutti gli aggiornamenti su Corso di geopolitica mondiale Alla sede...
Temi più discussi: Corso di geopolitica mondiale. Alla sede della Misericordia; Acli, anche nel 2026 si terrà un un corso di geopolitica e relazioni internazionali; Corso IA e implicazioni strategiche per la sicurezza globale; Geopolitica e relazioni internazionali, a Cagliari il corso delle Acli.
Cagliari, al via il corso di Geopolitica per scoprire i giganti emergentiA Cagliari prende il via una nuova tappa del PerCorso di educazione alla pace: dal 5 marzo al 18 giugno, le Acli della Sardegna, insieme a Crei e Ipsia, organizzano un Corso di geopolitica e ... unionesarda.it
Corso di geopolitica. La proposta di Acli: una borsa di studioCorso di geopolitica e relazioni internazionali, Acli Cernusco mette a disposizione una borsa di studio, meglio se per un universitario: domande entro il 21 febbraio. Diciottesima edizione ... ilgiorno.it
Nel corso di Advanced programming della laurea magistrale in Computer science l’AI è stata integrata nel percorso formativo - facebook.com facebook
“Stereotipi di genere nei media”: a Olbia il corso di formazione per giornalisti x.com