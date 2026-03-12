Antonio Conte sta per raggiungere un nuovo record nella sua carriera da allenatore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La sua performance con il Napoli lo sta portando a un totale di 600 punti, un risultato importante che evidenzia la continuità del suo lavoro. La squadra si avvicina a questa tappa significativa, mentre il tecnico si prepara a superarla.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte è a un passo da un nuovo traguardo storico nella sua carriera da allenatore. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli potrebbe raggiungere quota 600 punti in Serie A nella partita di sabato al Maradona contro il Lecce, la squadra della sua città. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte è arrivato a 597 punti in Serie A dopo la vittoria del Napoli contro il Torino. Il traguardo dei 600 punti potrebbe quindi arrivare già nella prossima giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte in 600 punti”

Articoli correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport: Napoli, festa al Maradona tra Sal Da Vinci e i tre punti: Conte sorride “Non molliamo mai”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia contro l’Inter”

Una selezione di notizie su Corriere dello Sport Napoli Conte in...

Temi più discussi: Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli: le parole da Lecce confermano tutto; Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibili; De Bruyne torna in campo con il Napoli: la reazione pazzesca dei tifosi al Maradona; Conte ritrova McTominay: quando tornerà e quel retroscena prima di Napoli-Roma sul suo rinnovo.

Corriere dello Sport: Napoli, la Champions che ScottIl peso specifico dello scozzese si misura anche nei numeri. McTominay è infatti il vice cannoniere del Napoli con 10 gol stagionali, sei in campionato e quattro nelle competizioni europee. Come ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, tegola Vergara: lesione alla fascia plantare. Stop di due mesiSecondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante era stato costretto a lasciare il campo già all’intervallo della gara contro il Torino. Un segnale che aveva fatto temere immediatamente ... napolipiu.com

Le radici del legame profondo fra il Corriere e la sua città - facebook.com facebook

Buona giornata con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola x.com