Corriere dello Sport | Napoli Conte in 600 punti
Antonio Conte sta per raggiungere un nuovo record nella sua carriera da allenatore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La sua performance con il Napoli lo sta portando a un totale di 600 punti, un risultato importante che evidenzia la continuità del suo lavoro. La squadra si avvicina a questa tappa significativa, mentre il tecnico si prepara a superarla.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte è a un passo da un nuovo traguardo storico nella sua carriera da allenatore. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli potrebbe raggiungere quota 600 punti in Serie A nella partita di sabato al Maradona contro il Lecce, la squadra della sua città. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte è arrivato a 597 punti in Serie A dopo la vittoria del Napoli contro il Torino. Il traguardo dei 600 punti potrebbe quindi arrivare già nella prossima giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Articoli correlati
Leggi anche: Corriere dello Sport: Napoli, festa al Maradona tra Sal Da Vinci e i tre punti: Conte sorride “Non molliamo mai”
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia contro l’Inter”
Una selezione di notizie su Corriere dello Sport Napoli Conte in...
Temi più discussi: Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli: le parole da Lecce confermano tutto; Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibili; De Bruyne torna in campo con il Napoli: la reazione pazzesca dei tifosi al Maradona; Conte ritrova McTominay: quando tornerà e quel retroscena prima di Napoli-Roma sul suo rinnovo.
Corriere dello Sport: Napoli, la Champions che ScottIl peso specifico dello scozzese si misura anche nei numeri. McTominay è infatti il vice cannoniere del Napoli con 10 gol stagionali, sei in campionato e quattro nelle competizioni europee. Come ... napolipiu.com
Corriere dello Sport: Napoli, tegola Vergara: lesione alla fascia plantare. Stop di due mesiSecondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante era stato costretto a lasciare il campo già all’intervallo della gara contro il Torino. Un segnale che aveva fatto temere immediatamente ... napolipiu.com
Le radici del legame profondo fra il Corriere e la sua città - facebook.com facebook
Buona giornata con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola x.com