Corriere dello Sport – in corsa anche Roma e Aston Villa

Sabato allo Stadio Olimpico di Torino si è svolta la partita tra Juventus e Pisa, con alcune persone presenti tra il pubblico. Durante l’evento, sono stati notati anche rappresentanti di Roma e Aston Villa, che si trovavano tra gli spettatori. La partita si è conclusa con il risultato che ha visto la Juventus affrontare il Pisa, mentre i presenti hanno assistito alla sfida.

2026-03-12 10:04:00 Il Corriere dello Sport: TORINO – Sabato era allo Stadium per Juve-Pisa un operatore di mercato assai vicino a Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano, 28 anni, in scadenza con il Bournemouth in Premier, già proposto in Serie A ai tempi in cui stava lasciando il Feyenoord e il ct Scaloni non lo aveva ancora convocato nella Seleccion. Roberto Mancini e la Federazione lo avvicinarono per provare a portarlo in Nazionale come poi sarebbe accaduto con Retegui. La società bianconera ci sta provando e l'ad Comolli avrebbe già presentato un'offerta. Non è facile e oltre certi limiti la Juve, attenta al bilancio e al contenimento dei costi, non si spingerà.