Corona minaccia | guerra USA-Iran? Mi ritiro subito!

Lo scrittore Mauro Corona si è rivolto più volte all’inizio di una trasmissione televisiva chiedendo di intervenire, creando scompiglio nel palinsesto di mercoledì 11 marzo 2026. La conduttrice Bianca Berlinguer ha cercato di gestire la situazione, mentre Corona insisteva con le sue richieste. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e ha generato discussioni sui social network.

Lo scontro tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer ha scosso il palinsesto televisivo di mercoledì 11 marzo 2026, quando lo scrittore friulano ha chiesto insistentemente di intervenire all'inizio della trasmissione. Il conflitto nasce da una richiesta specifica dell'artista: se la guerra USA-Iran non finisce entro un mese o due, egli lascerà il programma. La conduttrice aveva inizialmente spostato l'intervento in coda per dare priorità agli eventi bellici globali. L'atmosfera nel studio era carica di tensione, con lo scrittore che dichiarava apertamente le sue condizioni di partecipazione. La situazione si è complicata quando Corona ha precisato che non avrebbe risposto a domande sulla famiglia nel bosco, preferendo astenersi da dibattiti senza una condivisione minima del 60% tra gli ospiti.