Coppa Italia Speed 2026 1ª tappa a Brugherio | semifinali e finali in diretta su Climbing TV

Sabato 14 marzo si svolge a Brugherio la prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 presso la palestra Big Walls. La competizione coinvolge le categorie U15 e U17 e prevede le fasi di semifinali e finali. Le gare saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. L’evento vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Sabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Semifinali alle 17.45 e finali alle 20.00 in diretta live su Climbing TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Torna puntuale come da tradizione l’appuntamento con la Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva. Sabato 14 marzo la Big Walls di Brugherio, in provincia di Milano, ospiterà la prima tappa del circuito 2026, organizzato dalla FASI — Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. In gara le categorie giovanili U15 e U17. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

