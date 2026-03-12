Coppa Carnevale di ciclismo ad Acireale un grande successo

La diciannovesima edizione della Coppa Carnevale di ciclismo si è svolta ad Acireale, promossa da Csain Ciclismo e dedicata al tenente Paolo Giardina. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, regalando emozioni e momenti di grande spettacolo lungo le strade della città. La gara si è conclusa con successo, confermando la tradizione di questa competizione che si tiene ogni anno.

Vittorie di Landolina (Over 45) con un arrivo da copertina insieme con Nino Figura. Nell’Under 45 Aiello “flash”. Laura Cannizzo prima tra le donne Una Coppa Carnevale, che lascia il segno e che regala grandi emozioni. La diciannovesima edizione dell’evento di Acireale, dedicato al tenente Paolo Giardina, è andata in scena l’ennesimo appuntamento promosso da Csain Ciclismo. La gara ciclistica è stata organizzata dall’Asd Rosso Azzurri con la collaborazione della Consulta dello Sport di Acireale e patrocinata dal Comune di Acireale e Csain - Centri Sportivi Aziendali e Industriali. Due le batterie corse. Due gare che hanno avuto un epilogo diverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

