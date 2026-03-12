A circa 700 metri di strada vicino a Copenaghen è stata installata un’illuminazione rossa da parte di un comune danese. La modifica mira a proteggere una colonia di pipistrelli composta da sette specie diverse che abitano in quella zona. La luce rossa è stata scelta specificamente per favorire il riposo e la sopravvivenza degli animali durante le ore notturne.

Un tratto stradale di 700 metri vicino a Copenaghen è stato trasformato da un comune danese con l’installazione di illuminazione rossa per proteggere una colonia di pipistrelli composta da sette specie diverse. Il progetto, realizzato dal comune di Gladsaxe in collaborazione con lo studio Light Bureau, ha sostituito i lampioni bianchi tradizionali con LED rossi lungo la Frederiksborgvej e la pista ciclabile Farumruten. Questa scelta tecnica mira a bilanciare la sicurezza stradale per automobilisti e ciclisti con la tutela della fauna notturna, evitando che le lunghezze d’onda corte disturbino gli animali. I dati economici indicano un investimento complessivo di circa 25 milioni di corone danesi per il rinnovo dell’illuminazione, dei quali circa tre milioni sono stati destinati specificamente al tratto rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Copenaghen: luce rossa salva 7 specie di pipistrelli

