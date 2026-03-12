Convitto per infermieri nell’attuale ospedale

Si apre una nuova fase per l’ospedale di Busto Arsizio, con l’annuncio che l’area attuale dedicata al convitto per infermieri subirà un cambiamento quando tutte le funzioni sanitarie saranno trasferite nel nuovo polo nel quartiere di Beata Giuliana. La trasformazione riguarda l’utilizzo dello spazio e la sua destinazione futura. La riorganizzazione si concentra sulla nuova struttura che prenderà il posto di quella attuale.

Emergono novità sul futuro dell’area dell’ospedale di Busto Arsizio, destinata a cambiare volto quando tutte le funzioni sanitarie verranno trasferite nel nuovo polo che sorgerà nel quartiere di Beata Giuliana. Tra le ipotesi ora sul tavolo compare anche la realizzazione di un convitto per infermieri nel Padiglione Bizzozzero, una soluzione pensata per sostenere il reclutamento e la permanenza del personale sanitario nel futuro grande ospedale del territorio. La novità è emersa durante la Commissione servizi sociali e sanità dal direttore generale di Asst Valle Olona, Daniela Bianchi, in risposta a una domanda posta dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Orazio Tallarida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

