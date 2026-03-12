Controlli nei negozi in centro la Cgil | Bisogna smascherare omissioni e irregolarità che permeano il settore

Oggi i carabinieri del nucleo ispettivo e del gruppo tutela lavoro, insieme all’Inps, hanno effettuato controlli in circa dieci negozi nel centro di Palermo. La Cgil, attraverso la Filcams, ha commentato positivamente le operazioni sottolineando l’importanza di verificare omissioni e irregolarità nel settore commerciale. Durante le ispezioni sono state riscontrate presenze di lavoratori in nero e altre irregolarità.

"Che siano riusciti a fare questi controlli è importante – dichiara Giuseppe Aiello, segretario generale Fiulcams Cgil Palermo - ma la speranza è che operazioni del genere siano più diffuse e condotte a tappeto in tutta la città, per funzionare da deterrente per tutte quelle realtà, ancora numerose, che non rispettano leggi in materia di sicurezza e contratti. Non deve esistere una concorrenza sleale tra imprenditori: tutti i lavoratori devono essere tutelati dal punto di visti dei loro diritti, della salute e della sicurezza e si devono applicare le normative. Anche il controllo diretto dei lavoratori svela un atteggiamento padronale che viola la libertà, il contrario di quello che dovrebbe essere un rapporto sano e collaborativo.