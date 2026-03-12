Controlli in un cinema di Giarre | dipendenti regolamente assunti ma mancava la certificazione antincendio

Durante un controllo effettuato nel cinema di Giarre, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco hanno verificato che i dipendenti erano regolarmente assunti, ma mancava la certificazione antincendio richiesta per legge. L’ispezione ha evidenziato anche altre irregolarità di sicurezza, portando all’intervento delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni o provvedimenti successivi.

Alla titolare dell’attività, una 58enne residente a Fiumefreddo di Sicilia, sono state contestate violazioni amministrative e penali in materia di prevenzione incendi e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo Un controllo congiunto eseguito dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e dai colleghi della stazione di Giarre, insieme ai vigili del fuoco, ha portato alla luce diverse irregolarità in materia di sicurezza all’interno di un cinema-teatro di Giarre. Durante l’accesso ispettivo, i militari del Nil hanno proceduto innanzitutto alla verifica della posizione dei lavoratori presenti nell’attività, accertando la presenza di 2 dipendenti regolarmente assunti e in regola con la normativa lavoristica e contributiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Veroli, chiuso e sequestrato un locale di musica live abusivo, mancava la certificazione antincendioIl gestore dell'attività è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Leggi anche: Lavori Pnrr nel 2024, ma il liceo Alberti non ha certificazione antincendio: si studia da casa

Tutti gli aggiornamenti su Controlli in un cinema di Giarre...

Discussioni sull' argomento Controlli sui finanziamenti al cinema, fiamme gialle negli studios; Controlli sui finanziamenti al cinema, fiamme gialle negli studios - Quotidiano La Voce; Controlli di sicurezza nelle attività di intrattenimento e pubblici esercizi; Un bel giorno e Jumpers guidano le nuove uscite al cinema.

Sette ore di controlli, vicoli ispezionati palmo a palmo: dal sestiere di Prè all’ex Ghetto, da via Gramsci fino alla Darsena. Poi le Vigne, e anche la Maddalena. Ma soprattutto le zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Principe, androne, sale e binari compresi facebook

Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondiale: oggi 12 marzo "Porte Aperte in Nefrologia". Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione #ANSA x.com