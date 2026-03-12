Controlli della polizia locale in due strutture di accoglienza rinvenuto hashish

La polizia locale ha effettuato controlli in due strutture di accoglienza su richiesta dei responsabili delle strutture, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme. Durante le ispezioni, è stato rinvenuto hashish all’interno di uno degli alloggi, confermando la presenza di sostanze stupefacenti. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.

Verifiche su richiesta della cooperativa che gestisce i progetti sociali nelle zone Musicisti e San Faustino. Coinvolta l'unità cinofila Un controllo mirato all'interno di due alloggi destinati all'accoglienza, richiesto dai referenti della struttura che gestisce i percorsi di inserimento sociale. E' l'operazione condotta nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, dalla Polizia locale di Modena, intervenuta in due appartamenti, uno in zona Musicisti e l'altro in zona San Faustino. L'attività nasce da una richiesta esplicita della cooperativa impegnata nella gestione dei progetti di accoglienza. Gli... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Trovati in possesso di hashish e viagra, due 20enni sanzionati dalla polizia localeSan Lazzaro (Bologna), 10 marzo 2026 - Due ragazzi di 20 anni sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e una trentina di pasticche...

Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14...

Una selezione di notizie su Controlli della

Temi più discussi: Sicurezza stradale: controlli congiunti Polizia Locale – Motorizzazione Civile su ciclomotori e velocipedi a pedalata assistita; Prevenzione e controlli della Polizia di Stato a Novara; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 9 al 15 marzo / Notizie / Novità / Homepage; Polizia locale in campo, arresti e controlli.

Certosa e metro Brin: controlli a tappeto della polizia locale, tra degrado e sicurezza stradaleOperazione denominata 'Largo Raggio' con l'impiego di 25 agenti di vari reparti: scattate alcune sanzioni in attività commerciali ... genovatoday.it

Polizia locale in campo, arresti e controlliSicurezza urbana e stradale, contrasto alla microcriminalità e al degrado. Tutela del consumatore e della concorrenza leale e anche ... msn.com

Catanzaro - Controlli della Guardia di Finanza su prezzi dei carburanti e filiera energetica facebook