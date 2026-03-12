Controlli dei carabinieri nei cantieri sull' A26 | multe per due ditte

I carabinieri hanno effettuato controlli nei cantieri sull'A26, dove da diversi anni sono in corso lavori di manutenzione programmata. Le operazioni si svolgono principalmente tra le 22 e le 6, con chiusure di tratti e svincoli e modifiche alla viabilità, tra cui l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto aperto. Durante i controlli sono state elevate multe a due ditte.

L'attività dei militari ha preso il via da numerose segnalazioni da parte di automobilisti che lamentavano la scarsa visibilità dei cantieri. Il monitoraggio ha confermato diverse criticità nella gestione della segnaletica stradale. In particolare, già a metà febbraio era stata sanzionata una società, con sede a Genova, incaricata della gestione della segnaletica in corrispondenza dello svincolo di Brovello-Carpugnino. La violazione contestata è quella dell'articolo 21 del Codice della strada che punisce chiunque esegua lavori su aree destinate alla circolazione di veicoli, senza adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

