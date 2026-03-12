Controlli al mercato ortofrutticolo | 13 multe e sanzioni per 5704 euro

Al mercato ortofrutticolo di San Tammaro, sono stati effettuati controlli da parte delle autorità che hanno portato all’emissione di 13 sanzioni per un totale di 5704 euro. Le verifiche sono state avviate in risposta a numerose segnalazioni giunte da cittadini e operatori. Durante le ispezioni sono stati riscontrati vari irregolarità, che hanno portato alle multe.

Le verifiche hanno riguardato i muletti sollevatori utilizzati nell'area comunale: sono stati trovati privi di assicurazione e di autorizzazioni e con altre anomalie che non consentono la circolazione Controlli al mercato ortofrutticolo di San Tammaro: elevate 13 sanzioni. Gli accertamenti sono scattati a seguito di diverse segnalazioni ricevute. Per questo l’amministrazione comunale ha disposto controlli all’interno dell’area mercatale, in particolare sull’utilizzo dei muletti sollevatori che circolano tra gli operatori. Su richiesta del sindaco Vincenzo D'Angelo e su sollecitazione del delegato all’Area Mercato Michele Graziano,... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Controlli della polizia nei bar del Vco: multe e sanzioni per tre locali

Rapina a Taurianova, assalto armato al mercato ortofrutticolo: un feritoUn commerciante è rimasto ferito durante una rapina avvenuta a Taurianova, nel Reggino.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Controlli al mercato ortofrutticolo 13...

Temi più discussi: Rischi sanitari e concorrenza sleale: numeri record nella lotta contro i commercianti abusivi; Scappa dai poliziotti e getta la cocaina, 38enne arrestato per spaccio; Dal mercato ambulante al punto vendita | apre le porte un nuovo negozio di frutta e verdura; Controlli Terra dei Fuochi | 5 arresti e sequestri milionari.

Controlli al mercato ortofrutticolo: 13 multe e sanzioni per 5704 euroLe verifiche hanno riguardato i muletti sollevatori utilizzati nell'area comunale: sono stati trovati privi di assicurazione e di autorizzazioni e con altre anomalie che non consentono la circolazione ... casertanews.it

Il Mercato ortofrutticolo di Cesena accelera sull’innovazione tra clima controllato e fotovoltaicoAvanzano i lavori finanziati dal Pnrr: investimento da 5,78 milioni per rendere la struttura più sostenibile, digitale e competitiva ... forli24ore.it

Sette ore di controlli, vicoli ispezionati palmo a palmo: dal sestiere di Prè all’ex Ghetto, da via Gramsci fino alla Darsena. Poi le Vigne, e anche la Maddalena. Ma soprattutto le zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Principe, androne, sale e binari compresi facebook

Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondiale: oggi 12 marzo "Porte Aperte in Nefrologia". Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione #ANSA x.com