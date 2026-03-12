Durante le comunicazioni alla Camera e al Senato, il presidente del Consiglio ha dichiarato che il Parlamento rappresenta il vero tavolo di confronto. Tuttavia, in entrambe le occasioni, il premier non era presente in aula, lasciando molti a chiedersi quale sia il ruolo effettivo delle sue dichiarazioni e come vengono interpretate dalle assemblee legislative. La discussione si concentra ora sulla coerenza tra parole e presenza.

In occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio a Camera e Senato, che sempre precedono i Consigli europei di Bruxelles, Giorgia Meloni ha lanciato un appello a tutte le forze politiche dell'opposizione per affrontare insieme una delle crisi e far sì che l'Italia «parli con una voce sola». Per questo la premier ha proposto l'avvio di un tavolo con le opposizioni a Palazzo Chigi: "Da domani sono più che disponibile ad affrontare questa stagione confrontandomi anche per le vie brevi ». Invito rilanciato anche nella giornata di oggi quando ha contattato telefonicamente tutti i leader dei partiti. Le risposte dell'opposizione tra sì, no, forse e originalità.

© Secoloditalia.it - Conte risponde a Meloni: “Il tavolo di confronto è il Parlamento” ma lui in aula non c’è…

