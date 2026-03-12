Durante un evento a Lecce, l’ex premier Giuseppe Conte ha rifiutato l’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a creare nuovi spazi di confronto politico, sottolineando invece il suo disaccordo con le proposte di passerelle. La discussione si è svolta senza accenni di compromesso, evidenziando la divergenza tra le posizioni dei due leader in merito alle strategie di dialogo istituzionale.

Il confronto politico si è acceso a margine di un evento a Lecce, dove l’ex premier Giuseppe Conte ha respinto con fermezza l’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a istituire nuovi canali di dialogo. La posizione dell’ex capo del governo è netta: non ci saranno ulteriori incontri formali tra esecutivo e opposizione, definendo le proposte attuali come semplici formalità senza sostanza concreta. La discussione verte su questioni fiscali urgenti, come la revisione delle accise e il trattamento degli extraprofitti, temi che toccano direttamente il potere d’acquisto dei cittadini. La critica alle dinamiche istituzionali. L’intervento dell’ex leader pentastellato evidenzia una frattura profonda nel modo in cui vengono gestite le relazioni tra i poteri dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte respinge Meloni: no alle passerelle, sì alla tassa

