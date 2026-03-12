L’allenatore sta valutando di ripristinare il modulo 4-1-4-1 per le ultime partite di campionato. La scelta coinvolgerebbe i quattro attaccanti conosciuti come i Fab Four, che avevano giocato insieme nella fase iniziale della stagione. La decisione potrebbe segnare un ritorno alle posizioni tattiche adottate all’inizio del campionato, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra.

Il finale di stagione potrebbe riportare il Napoli alle origini tattiche dell’annata. Con il graduale rientro dei centrocampisti titolari, Antonio Conte starebbe valutando la possibilità di riproporre il sistema con cui la squadra era partita a inizio campionato. Secondo quanto riferito da Repubblica, il tecnico azzurro potrebbe tornare al 4-1-4-1, il modulo pensato inizialmente per valorizzare contemporaneamente i cosiddetti “Fab Four”. L’ultima volta in cui tutti e quattro i centrocampisti erano disponibili risale al 5 ottobre, da allora la squadra ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che hanno condizionato le scelte tattiche. All’inizio della stagione Conte aveva costruito la squadra attorno a un centrocampo a quattro uomini con Politano a supporto di Hojlund. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte pensa al ritorno al 4-1-4-1 con i Fab Four

Articoli correlati

De Laurentiis pensa al rinnovo di Conte fino al 2029Il Napoli guarda già oltre l’immediato presente e ragiona in prospettiva, con un obiettivo preciso: assicurarsi la continuità tecnica di Antonio...

WRC – Teemu Suninen pensa al ritornoIl pilota finlandese sta lavorando per imbastire un programma iridato a partire dal 2027 dopo le delusioni con la Hyundai.

Advanced Packaging & Chiplet Design with Chipletz

Tutti gli aggiornamenti su Fab Four

Temi più discussi: Conte pensa al cambio modulo, svolta tattica per il rush finale di stagione; Repubblica - Conte pensa al cambio modulo per il finale di stagione: l'ultima idea; Ritorno all’origine o continuità? Conte riflette: c’entrano De Bruyne e McTominay!; SSC Napoli, tornano i Fab Four: Conte pensa a... questi quattro moduli!.

Napoli, la settimana del rientro di McTominay: Conte pregusta il ritorno dei Fab FourIl Napoli intravede finalmente la luce dopo settimane complicate sul fronte degli infortuni. A Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti per Antonio. tuttomercatoweb.com

Fab Four del Napoli tornano insieme: Conte ritrova il centrocampoForzAzzurri.net - Fab Four del Napoli tornano insieme: Conte ritrova il centrocampo Il Napoli si avvicina al finale di stagione con una notizia importante per Antonio ... forzazzurri.net

Del Genio: “I Fab Four insieme dall’inizio Non credo li rivedremo” Nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato l’evoluzione tattica del Napoli soffermandosi sul centrocampo formato da Stanislav Lobotka, facebook

Usciva oggi nel 1970 'Let It Be', ultimo singolo dei Beatles e simbolo della fine dei Fab Four x.com