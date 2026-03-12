Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, il talk show di La7 ospita due ex primi ministri per un confronto diretto. Durante la trasmissione, i due protagonisti discutono di questioni politiche attuali, tra cui i temi riguardanti la guerra e il referendum. L'evento coinvolge i loro punti di vista su argomenti di grande attualità, attirando l'attenzione del pubblico.

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, il talk show di La7 accoglie due ex primi ministri in un confronto diretto. Giuseppe Conte e Matteo Renzi si siederanno al tavolo di Piazzapulita per discutere di guerra e giustizia. L’appuntamento è fissato per la prima serata con Corrado Formigli che torna alla conduzione. L’atmosfera sarà carica mentre il dibattito toccherà il conflitto che dall’Iran sta infiammando il Medio Oriente. Un reportage dal Libano porterà sul set immagini dirette dalla zona di guerra. Parallelamente, l’attenzione si sposterà sul referendum sulla giustizia, dove il rush finale promette momenti di tensione tra gaffe e nervosismi. Due leader, una sola arena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte e Renzi: guerra e referendum in scontro diretto

Articoli correlati

Leggi anche: A furia di non voler fare come Renzi al referendum, Meloni rischia la fine di Renzi al referendum

Napoli Sassuolo 1-0: lampo di Lobotka, la squadra di Conte torna a vincere e manda un messaggio alla Juve in vista dello scontro direttodi Redazione JuventusNews24Napoli Sassuolo 1-0, azzurri vincenti al Maradona: basta un gol in avvio per andare a quota 43.

Landini definisce “cortigiana” Meloni. La premier sui social: “La sinistra mi dà della prostituta”

Contenuti utili per approfondire Conte e Renzi guerra e referendum in...

Temi più discussi: Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, poco più di un peluche di Trump, non conta; Un paese anormale La divisione cronica dell’opposizione sulla politica estera fa vincere facile Meloni; dIMartedì, Giovanni Floris, puntata integrale del 3/3/2026; L'Iran spacca il campo largo e torna il Terzo Polo: Renzi e Calenda firmano una risoluzione comune.

Renzi-Urso scontro al Senato: Il ministro faceva affari con Teheran. La replica: Lei si inginocchiò a RouhaniBattibecchi e toni accesissimi in Senato tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso . Come già a ... ilfoglio.it

Schlein: Ora posi la clava e non ci trascini nel fango. Conte: No a inutili sfilateIl centrosinistra fa muro all’offerta della presidente. Renzi in mattinata: Vedremo se fa sul serio, per ora sembra fuffa ... repubblica.it

Antonio Conte ha anche un traguardo personale da raggiungere nella sfida contro il Lecce: la vittoria diventa sempre più importante C'è sempre il Lecce nel suo destino, dalla nascita come calciatore - e non solo - alle 250 panchine raggiunte in Serie A ne x.com

HOJLUND A RISCHIO, A COSA PENSA CONTE Mirko Biancucci di Anema e Pallone Notizia dell'ultim'ora, Hojlund influenzato e a rischio per la gara di sabato con il Lecce. Ovviamente lo staff sanitario farà di tutto per far essere della gara l'attaccante danese - facebook.com facebook