Consonni e Ceretta | giovani talenti che conquistano il Verdi con Beethoven e Cherubini

Nel teatro Verdi di Firenze, i giovani talenti Consonni e Ceretta si sono esibiti interpretando composizioni di Beethoven e Cherubini. L'Orchestra della Toscana ha portato in scena un concerto che ha coinvolto il pubblico, grazie anche alla partecipazione di solisti giovani, riconosciuti tra i migliori nel loro strumento. L’evento si inserisce in un ciclo di appuntamenti toscani dedicati alla musica classica.

Ogni appuntamento in programma al Teatro Verdi di Firenze e, come anche in questo caso, in altre date toscane, l'ORT regala un'emozione diversa e indimenticabile, con solisti spesso giovani ma già tra i migliori del mondo nel proprio strumento. Mercoledì 11 marzo è stata la volta di Martina Consonni. Sotto la direzione di Diego Ceretta (sì, suona calcistico ma è il caso di ribadirlo: meno di 60 anni in due), Consonni ha inondato il pubblico con tutta la brillantezza e la gioia di suonare, e di ascoltare, che poche composizioni sanno regalare quanto il terzo concerto per pianoforte di Beethoven. Si dice che la critica nel giudicare questo concerto sia divisa, ma più che altro qui la divisione c'è sempre stata tra critica e pubblico.