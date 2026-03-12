Consegna della Medaglia della Città a Sal Da Vinci Colella | Vince Napoli È accussì fatevene una ragione

Nella Sala dei Baroni si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia della Città a Sal Da Vinci, in occasione del suo successo al Festival di Sanremo. Colella ha commentato che “Vince Napoli. È così, fatevene una ragione”. L’evento ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e il riconoscimento pubblico al cantante per il suo risultato musicale.

È accussì. Fatevene una ragione. Al di là di ogni possibile pregiudizio. Oltre Cazzullo, oltre gli stereotipi. Con una risposta garbata ai soli detrattori, ... Il sindaco Manfredi consegna al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci la targa con la medaglia della città e la menzione speciale ... Poco fa si è conclusa la cerimonia di consegna della medaglia della città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. L'evento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di #Napoli alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore Teresa Armato.