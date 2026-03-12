Confermate le formazioni degli ottavi di finale di Europa League

Sono state ufficialmente annunciate le squadre qualificate per gli ottavi di finale di Europa League. Le formazioni sono state confermate dopo le ultime partite disputate, e la fase a eliminazione diretta si avvicina rapidamente. La composizione degli ottavi è ora definitiva e pronta per essere disputata nelle prossime settimane. La notizia è stata diffusa poco fa attraverso vari canali online.

Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra in vista di Lille-Aston Villa in Europa League L'Aston Villa affronterà una trasferta difficile contro i francesi del Lille per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il club della Premier League è arrivato agli ottavi di finale della competizione e avrà gli occhi puntati sul trofeo alla fine del percorso e su un'altra opportunità di qualificarsi per la Champions League la prossima stagione. Ma il Lille non è un tipo facile e, insieme agli avversari, è una delle squadre favorite per vincere la competizione.