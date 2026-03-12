Confermate le formazioni degli ottavi di finale di Europa League

Sono state ufficialmente annunciate le squadre qualificate per gli ottavi di finale di Europa League. Le formazioni sono state confermate dopo le ultime partite disputate, e la fase a eliminazione diretta si avvicina rapidamente. La composizione degli ottavi è ora definitiva e pronta per essere disputata nelle prossime settimane. La notizia è stata diffusa poco fa attraverso vari canali online.

2026-03-12 18:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra in vista di Lille-Aston Villa in Europa League L’Aston Villa affronterà una trasferta difficile contro i francesi del Lille per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il club della Premier League è arrivato agli ottavi di finale della competizione e avrà gli occhi puntati sul trofeo alla fine del percorso e su un’altra opportunità di qualificarsi per la Champions League la prossima stagione. Ma il Lille non è un tipo facile e, insieme agli avversari, è una delle squadre favorite per vincere la competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Temi più discussi: Europa League, andata ottavi di finale: le probabili formazioni di Bologna-Roma; Atalanta-Bayern, le probabili: Kane titolare, Palladino si affida a Scamacca; Pronostici Bologna-Roma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 12.03.2026 Europa League; Juventus a -1, Como a pari punti e torna l'Europa League: perché la sconfitta della Roma con il Genoa può essere decisiva per la Champions.

europa league confermate le formazioni degliEuropa League 2025-2026: Celta Vigo-Lione, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Celta Vigo-Lione, gara valida per l'andata degli ottavi di Europa League. Calcio d'inizio ore 21 al Balaidos. sportal.it

Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-RomaÈ ancora tempo di Europa League e questa sera si comincia con le gare valevoli per l'andata degli ottavi di finale della competizione europea. Alle 18.45 è in programma anche la sfida tra Bologna e Ro ... fantacalcio.it

