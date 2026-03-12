Confermata la condanna per l’ex sindaco di Neviano | comprò cinquanta voti dal clan Coluccia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a dieci anni di reclusione per Antonio Megha, ex sindaco e assessore del Comune di Neviano, giudicato colpevole di scambio elettorale politico-mafioso. L'ex primo cittadino, di 64 anni, era stato riconosciuto responsabile di aver acquistato circa cinquanta voti dal clan Coluccia. La sentenza si basa su un procedimento avviato con l’accusa di corruzione elettorale.

Ieri gli “ermellini” hanno rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori Giuseppe Corleto e Franco Coppi, rendendo così definitiva la sentenza emessa il 23 aprile 2025 dalla Corte d’Appello di Lecce che a sua volta, in merito alla posizione dell’ex politico, al verdetto di primo grado che aveva disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, la libertà vigilata per tre anni a pena espiata. Confermato il risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, al Comune di Neviano, che era parte civile con l'avvocato Roberto De Mitri Aymone. In cambio, il politico avrebbe promesso tremila euro in tre... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

